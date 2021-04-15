Беллингэм: Манчестер Сити был определенно лучше, поздравляю их

Молодой англичанин высказался о результате еврокубковой встречи.

Полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингэм прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Сити в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что этот гол стал дебютным в турнире для 17-летнего англичанина.

"Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде.

Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне. Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось.

Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше. Мы проиграли оба матча. Манчестер Сити был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны", — сказал Беллингэм.

В возрасте 17 лет и 289 дней хавбек стал самым молодым англичанином, забившим в матче Лиги чемпионов УЕФА.