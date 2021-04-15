Беллингэм: Манчестер Сити был определенно лучше, поздравляю их

15 апреля 2021

Джуд Беллингэм, getty images

Молодой англичанин высказался о результате еврокубковой встречи.

Полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингэм прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Сити в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что этот гол стал дебютным в турнире для 17-летнего англичанина.

"Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде.

Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне. Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось.

Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше. Мы проиграли оба матча. Манчестер Сити был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны", — сказал Беллингэм.

В возрасте 17 лет и 289 дней хавбек стал самым молодым англичанином, забившим в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Боруссия Д - Манчестер Сити, getty images 15 апреля 2021 Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча
Хосеп Гвардиола (слева) и Жозе Моуриньо, Getty Images 15 апреля 2021 Гвардиола догнал Моуриньо по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов в качестве главного тренера
Илкай Гюндоган, getty images 15 апреля 2021 Гюндоган — о выходе в полуфинал: Клуб и команда заслужили это, мы в очередной раз проявили характер
Александр Зинченко в ответной игре против Боруссии Д, Getty Images 15 апреля 2021 Зинченко получил среднюю оценку за ответный матч против Боруссии Д
Каземиро, Getty Images 15 апреля 2021 Каземиро: Фаворитов на победу в Лиге чемпионов нет
Getty Images 15 апреля 2021 Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/21?
ливерпуль - реал, getty images 15 апреля 2021 Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча
Рома — Аякс, getty images 15 апреля 2021 Лига Европы. Анонс ответных матчей 1/4 финала
Джеймс Милнер, Getty images 15 апреля 2021 Милнер: Реал — топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы
Неймар, Getty Images 15 апреля 2021 Неймар претендует на звание Игрока недели Лиги чемпионов
Фил Фоден (справа) празднует забитый мяч, Getty Images 15 апреля 2021 Фоден повторил достижение Мбаппе, забив в обоих четвертьфинальных поединках до наступления 21-летия
 
 Rambler's Top100