Де Лигт — о матче с Порту: Считаю, что мы плохо начали игру

10 марта 2021

Маттейс де Лигт, getty images

Нидерландец остался недоволен игрой команды в первой половине встречи.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт прокомментировал поражение своего клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту.

"Это действительно сложно. Мы играли против десятерых почти весь матч. Такой вылет всегда сложно пережить.

Считаю, что мы плохо начали игру. Во втором тайме играли хорошо, была скорость, создавали моменты, забили два гола, но потом мяч просто не шел в ворота. Вылет из Лиги чемпионов в марте крайне тяжело принять", – приводит слова де Лигта официальный сайт УЕФА.

Ранее полузащитник "старой синьоры" Хуан Куадрадо поделился эмоциями от результата данного противостояния.

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