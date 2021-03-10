Ювентус — Порту 3:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ювентус в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграл Порту, но все равно вылетел из турнира.

Подопечные Андреа Пирло забили дважды во второй половине игры, переведя мяч в экстра-таймы, в которых обменялись голами с "драконами", что поставило крест на их амбициях пройти дальше.

Обзор матча:

Ювентус — Порту 3:2 (первый матч — 1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабио, 118 — Оливейра, 19 (пен.), 115



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро — Рэмси (Маккенни, 75), Рабио, Артур (Кулусевски, 101), Кьеза (Бернардески, 102) — Роналду, Мората.



Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71) — Корона (Лейте, 118), Оливейра (Лум, 119), Урибе (Груйич, 90), Отавио (Сарр, 62) — Марега (Мартинес, 106), Тареми.



Предупреждения: Кьеза, Куадрадо, Бернардески, Кулусевски — Отавио, Тареми, Оливейра, Мбемба



На 54-й минуте был удален Мехди Тареми (Порту) (второе предупреждение).