Ювентус — Порту: где смотреть матч

Итальянский клуб встретится с португальским в Лиге чемпионов.

Туринский Ювентус в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с португальским Порту. "Драконы" в первом поединке неожиданно победили "старую сеньору" со счетом 1:2.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция поединка Ювентус — Порту будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано 9-го марта на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло: "Трудно как-то реагировать на гол, пропущенный на второй минуте. Игроки потеряли уверенность, и это сказалось на нашей игре в последующие несколько минут. К счастью, нам удалось забить благодаря Кьезе. Теперь будем настраиваться на ответную встречу.

Порту часто играет в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели. Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее. Порту здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто".