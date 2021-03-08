Ювентус — Порту: где смотреть матч

Туринский Ювентус в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с португальским Порту. "Драконы" в первом поединке неожиданно победили "старую сеньору" со счетом 1:2.
Где смотреть?
Онлайн-трансляция поединка Ювентус — Порту будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано 9-го марта на 22:00 по киевскому времени.
Что говорили после первого матча?
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло: "Трудно как-то реагировать на гол, пропущенный на второй минуте. Игроки потеряли уверенность, и это сказалось на нашей игре в последующие несколько минут. К счастью, нам удалось забить благодаря Кьезе. Теперь будем настраиваться на ответную встречу.
Порту часто играет в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели. Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее. Порту здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто".
Главный тренер Порту Сержиу Консейсау: "Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру. Мы до самого конца действовали очень организованно — и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых добрых слов за этот матч. Поздравляю всех игроков — именно они добились этой победы, отработав на все сто.
Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры. Пропущенный гол подпортил настроение: игроки не заслуживали пропущенного мяча. Ювентус нанес лишь один опасный удар по воротам — на 70-й минуте. А ведь мы говорим о чемпионе Италии, в распоряжении которого есть игроки, которых считают одними из лучших в мире. Это доказывает, что сегодня мы сыграли очень сильно".
Вингер Ювентуса Федерико Кьеза: "Мы плохо настроились на игру, а после быстро пропущенного гола стало только сложнее. Когда играешь не лучшим образом и при этом еще теряешь концентрацию, соперник на этом уровне может легко тебя наказать.
Наш настрой был совершенно неправильным. Я не могу объяснить, почему так произошло, но в итоге нам все же удалось забить гол, который дает нам надежду перед ответным матчем".