Пепе: Второй гол в ворота Ювентуса — это домашняя заготовка

Центрбек Порту высказался о выходе своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

38-летний центральный защитник португальского клуба Пепе поделился эмоциями от, можно сказать, сенсационного выхода своей команды в следующую стадию самого престижного еврокубка клубного футбола.

"Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи".

"Второй гол Оливейры? Да, это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться".

"Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы не сражались. Все в команде заслуживают поздравлений", — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.