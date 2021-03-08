Консейсау — о предстоящем матче с Ювентусом: Мы провели большую работу, чтобы добиться хорошего результата

08 марта 2021

Сержиу Консейсау, Getty Images

Наставник "драконов" рассказал о своих мыслях перед ответным матчем с Ювентусом.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Мы сыграем 11 на 11. Мои игроки сделают все, чтобы не посрамить герб на футболках. У Порту богатая история в этом турнире.

Мы провели большую работу, чтобы добиться в этой игре хорошего результата. В случае Порту таковой может считаться только победа", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Ювентус — Порту пройдет завтра, 9 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

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