Кьеза — первый итальянец из Ювентуса, отметившийся дублем в плей-офф ЛЧ? за долгое время

10 марта 2021

Федерико Кьеза, getty images

Полузащитник дважды поразил ворота Порту.

Ювентус принимает Порту в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дублем за туринскую команду во второй половине игры отметился Федерико Кьеза. Как сообщает Opta, он стал первым итальянцем, который забил за туринцев в данном турнире два гола за один матч на стадии плей-офф.

Последний раз подобное удавалось Филиппо Индзаги в 1999 году в поединке против Манчестер Юнайтед.

Матч Ювентус — Порту начался в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.

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