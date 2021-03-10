Кьеза: Ювентус заслужил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов

Хавбек Ювентуса высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов от Порту.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Полузащитник "старой синьоры" Федерико Кьеза, ставший автором дубля в ворота "драконов", поделился эмоциями от результата данного противостояния, который стоил его команде продолжения участия в самом престижном еврокубке клубного футбола.

"Мне сейчас очень сложно комментировать этот матч. Конечно, все мы жутко разочарованы. Мы очень хотели выйти в четвертьфинал и жалеем, что не смогли этого сделать. В первом тайме мы сделали недостаточно для выхода в следующий этап, но после перерыва уже играли хорошо".

"Когда ты терпишь неудачу, всегда нужно тщательно проанализировать случившееся. Но в целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал. Нам во многом не повезло. Мои голы? Честно говоря, сейчас не хочу о них говорить. Мы хотели выйти в 1/4 финала, но не сделали этого. Невероятное разочарование", — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.