Ювентус — Порту. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус примет Порту.

Ювентус — Порту

Вторник, 9 марта, 22:00. Турин, Альянц. Арбитр — Бьорн Кейперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов казалось, что Ювентусу повезло попасть на Порту, однако уже на первой минуте первого матча туринцы умудрились пропустить гол, а на стартовой минуте второй половины встречи допустили еще одно взятие ворот португальским клубом. Уже в концовке встречи команду спас Федерико Кьеза. Теперь команду Пирло устроит победа со счетом 1:0.

В Серии А Ювентус проигрывает борьбу за чемпионство Интеру, при этом "бьянконерри" с 52-мя очками и матчем в запасе находятся не на втором, а на третьем месте в турнирной таблице. Опережает туринцев Милан, в активе которого 46 баллов. Отметим, что в последних четырех матчах итальянского чемпионата Ювентус набрал 10 очков из 12-ти возможных.

Примечательно, что уже четыре года подряд "старая синьора" проигрывает первый матч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом году туринцы так и не смогли пройти Лион, в связи с чем вылетели из турнира.

До предыдущего матча Порту ни разу не обыгрывал Ювентус в еврокубках, таким образом победа в первом матче стала для "драконов" исторической. Кроме того, в последних 30-ти матчах Порту проиграл лишь дважды — в полуфинале Кубка Португалии Браге со счетом 2:3 и полуфинале Кубка лиги Спортингу 1:2.

Подопечные Сержиу Консейсау с 48-ю очками идут вторыми в португальском чемпионате, на 10 баллов уступая лидирующему Спортингу.

Маловероятно, что взять реванш Ювентусу помогут Артур и Кьелини, испытывающие проблемы с ногами. Также продолжают лечиться Дибала, Де Лигт и заразившийся коронавирусом Родриго Бентанкур.

Данило же не сыграет из-за перебора предупреждений. При этом, Демирал и Куадрадо "висят" на карточках, что ставит под сомнение их выход в стартовом составе.

В Порту же под вопросом выход на поле Мбембы (травма колена), а с "предварительной" желтой карточкой — Сержиу Оливейра.

Положение в рейтинге УЕФА

Ювентус — 3;

Порту — 15.

Интересные факты

– Порту и Ювентус 6 раз встречались в еврокубках: 4 победы Ювентуса, 1 ничья, 1 победа Порту.

– Порту 33 раза встречался в еврокубках с итальянскими командами: 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

– Ювентус 16 раз играл против команд из Португалии: 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

– Порту четвертый сезон подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

– Ювентус вышел в 1/8 финала седьмой раз подряд.

– Беспроигрышная серия Порту в Лиге чемпионов составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щенсны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмзи — Мората, Роналду.

Порту: Марчесин — Манафа, Пепе, Диогу Лейте, Зайду — Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио, Корона — Марега, Тареми.

Не сыграют: Дибала, Бентанкур, Данило

Слова

Андреа Пирло, главный тренер Ювентуса:

"Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов.

Должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов".

Сержио Консейсао, главный тренер Порту:

"Мо провели большую работу, чтобы добиться в этой игре хорошего результата. В случае "Порту" таковой может считаться только победа.

Мы сыграем 11 на 11. Мои игроки сделают все, чтобы не посрамить герб на футболках. У "Порту" богатая история в этом турнире".

ПРОГНОЗ 2:0

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