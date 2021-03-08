Де Лигт и Кьеллини вернулись в общую группу Ювентуса

08 марта 2021

Маттейс де Лигт, Getty Images

Два лидера обороны "старой синьоры" вернулись к тренировкам перед игрой с Порту.

Защитники Ювентуса Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Таким образом, оба футболиста смогут помочь команде Андреа Пирло в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Напомним, первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

Поединок Ювентус — Порту пройдет завтра, 9 марта, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Ювентус - Порту, getty images 08 марта 2021 Ювентус — Порту: где смотреть матч
ФК Ювентус 08 марта 2021 Ювентус — Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Ювентус - Порту, ФК Порту 08 марта 2021 Ювентус — Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100