Де Лигт и Кьеллини вернулись в общую группу Ювентуса

Два лидера обороны "старой синьоры" вернулись к тренировкам перед игрой с Порту.

Защитники Ювентуса Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Таким образом, оба футболиста смогут помочь команде Андреа Пирло в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Напомним, первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

Поединок Ювентус — Порту пройдет завтра, 9 марта, в 22:00 по киевскому времени.

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