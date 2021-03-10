Куадрадо — о вылете из Лиги чемпионов от Порту: Такое порой случается, но мы профессионалы

Ювентус покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Полузащитник "старой синьоры" Хуан Куадрадо поделился эмоциями от результата данного противостояния, который стоил его команде продолжения участия в самом престижном клубном еврокубке.

"Комментировать особо нечего. Я горжусь нашей командой и теми бойцовскими качествами, которые мы продемонстрировали".

"У нас были шансы и в первом тайме. Когда я бил по воротам в добавленное время, то сразу же вспомнил свой гол в Мадриде в ворота Атлетико в 2019-м. К сожалению, на сей раз мяч попал в перекладину".

"Такое порой случается, но мы профессионалы. Неудачи временами приходится переживать и великим командам", — приводит слова Куадрадо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.