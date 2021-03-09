Нападающий Порту получил два предупреждения за три минуты в матче против Ювентуса

"Драконы" остались в меньшинстве сразу после пропущенного гола.

Порту отправился в гости к Ювентусу в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Драконы" смогли открыть счет в первой половине игры, но пропустили в дебюте второго тайма, после чего еще и остались в меньшинстве.

Нападающий Порту Мехди Тареми получил две желтых карточки за короткий промежуток времени. Сперва, футболист грубо сыграл против Кьезы, а через пару минут ударил по мячу после свистка, получив второе предупреждение, которое превратилось в удаление.

Матч Ювентус — Порту начался в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.