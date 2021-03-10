Ювентус впервые в истории дважды подряд выбыл в 1/8 Лиги чемпионов

Туринцам по-прежнему не удается выиграть самый престижный еврокубок в XXI веке.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Интересно, что в прошлом сезоне "старой синьоре" также не удалось пробиться в четвертьфинал самого престижного еврокубка, поскольку в 1/8 сильнее оказался Лион, к слову, по правилу выездного гола, которая тогда аналогично сыграло не та руку туринцам (0:1, 2:1).

Таким образом, Ювентус впервые в своей истории выступлений как в Лиге чемпионов, так и в Кубке европейских чемпионов два сезона подряд вылетел на стадии 1/8 финала.

Напомним, что в прошлом году вылет из Лиги чемпионов от Лиона по итогам двухматчевого противостояния стал причиной увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера Ювентуса.

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