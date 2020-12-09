Тайсон возглавит атаку Шахтера в решающей схватке против Интера

09 декабря 2020

Тайсон, фото ФК Шахтер Донецк

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют миланский Интер и донецкий Шахтер.

Решающая игра донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдет на поле миланского Интера.

Команда Каштру отправилась на предстоящий поединок с серьезными проблемами в выборе игрока на позиции форварда, поэтому тренерский штаб решил прибегнуть к варианту с бразильцем Тайсоном на острие. При этом, мы вновь увидим в действии пару центральных защитников Бондарь – Витао, а Николай Матвиенко сыграет на позиции левого защитника. В опорной зоне "горняков" дуэтом выступят Майкон и Степаненко.

У коллектива Антонио Конте, по сравнению с успешной игрой против Боруссии М (3:2), наблюдаем лишь выход Ашрафа Хакими в правый фланг полузащиты в качестве ротации основного состава.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко, Майкон — Марлос, Коваленко, Тете — Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

Матч Интер — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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