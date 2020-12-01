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-
08 декабря
19:55
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
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Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

01 декабря 2020

getty images

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Интер — Шахтер.

В среду, 9-го декабря, состоится решающий поединок для донецкого Шахтера на групповой стадии Лиги чемпионов. "Горняки" отправятся в Милан в гости Интеру. Расклады таковы, что по итогам этого матча Шахтер может оказаться как на первой, так и на последней строчке. Подробнее о всех вариантах мы писали в отдельном материале.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Отметим, что в матче на своем поле Шахтер смог взять один балл в игре с Интером, хоть гости были намного острее и лишь чудом не открыли счет. Та игра в Киеве завершилась вничью 0:0.

Вашему вниманию обзор поединка:

Матч Шахтер — Интер состоится 9-го декабря, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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