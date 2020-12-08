Соломон: Мои кумиры — Бенаюн и Месси, а в Шахтере пришлось учить португальский

Вингер Шахтера Манор Соломон рассказал о своей жизни в Украине.

Накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера Манор Соломон пообщался с журналистами официального сайта УЕФА.

"Я играю на взрослом уровне с 17-ти лет, – ответил вингер Шахтера на вопрос, как он успел в 21 год сыграть 150 матчей на профессиональном уровне, выступить в сборной и Лиге чемпионов, забить Реалу и отслужить в армии. – Начинал в небольшой команде в Израиле, потом перешел в Шахтер, где я очень счастлив".

"Я очень горжусь, ведь не так уж много израильских футболистов выступает в Лиге чемпионов, и когда я играю, то вся страна поддерживает меня. Прекрасное чувство!"

"Мне нравится "бразильский стиль", который исповедует Шахтер, с упором на дриблинг и созидание. Думаю, и клуб меня пригласил, потому что увидел, что я могу играть как бразилец. Мне нравится играть с бразильцами, я даже начал учить португальский язык, чтобы лучше влиться в коллектив. В Шахтере основные языки — русский, украинский и португальский, но русский для меня сложноват".

"Что касается моих кумиров, то мой израильский кумир — Йосси Бенаюн, лучший игрок в истории нашей страны, мы с ним много общаемся, и сейчас он мой друг. Еще один кумир — Лионель Месси".

"Сейчас же для нас главное — успешно выступить в Лиге чемпионов. Нам попалась очень сложная группа, и выход в 1/8 финала стал бы для Шахтера отличным достижением. Кроме этого, хочется стать чемпионом и выиграть Кубок Украины, а также играть важную роль в сборной Израиля".

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.