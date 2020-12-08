Интер — Шахтер: видеоанонс матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию анонс предстоящего матча Лиги чемпионов.

В среду, 9 декабря, донецкий Шахтер в гостях проведет решающий поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского Интера.

Подопечные Луиша Каштру имеют все шансы как стать первой командой в квартете B, так и отправиться в Лигу Европы УЕФА, или же и вовсе — покинуть розыгрыш еврокубков этого сезона.

Перед этим матчем итальянская команда рискует потерять Николо Бареллу и Артуро Видаля, а у представителя Украины в лазарете находятся Жуниор Мораес, Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Исмаили, к которым присоединился Сергей Кривцов, не попавший в итоговую заявку.

Представляем вашему вниманию видеоанонс поединка:



Матч Интер — Шахтер пройдет 9 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.