Д`Амброзио — о матче с Шахтером: Мы планируем не повторить ошибок первого матча и набрать три очка

Защитник Интера прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов.

Футболист Интера Данило Д`Амброзио поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Шахтера.

"Завтра мы планируем не повторить ошибок первого матча и набрать три очка. Жаль, что турнирная ситуация не полностью зависит от нас, но мы должны сделать все возможное. Не стоит сравнивать прошлогодний Интер с нынешним.

С приходом Конте изменился наш подход к работе и мое личное отношение. Уверен, что мы будем расти, ведь у нас есть правильный настрой, чтобы побеждать и добиваться результата.

Нас ожидает очень важный и тяжелый матч. Нужно выложиться на 110 процентов и не терять концентрацию. Ведь во всех предыдущих матчах с Шахтером у нас возникали проблемы каждый раз, когда мы теряли ее", — приводит слова Д`Амброзио FCInternews.

Напомним, что матч заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов станет для Интера решающим. Подопечные Антонио Конте набрали пять очков в пяти играх турнира и на данный момент занимают последнее место в группе В.

Для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, итальянскому клубу нужно обыгрывать Шахтер и надеяться на победу Реала над менхенгладбахской Боруссией в параллельном поединке.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало поединка в 22:00.

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