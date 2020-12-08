Барелла и Видаль могут пропустить матч против Шахтера

Участие двух игроков Интера в решающем поединке групповой стадии Лиги Чемпионов находится под вопросом.

Футболисты Интера Николо Барелла и Артуро Видаль рискуют пропустить игру против Шахтера, сообщает FCInterNews.

По информации источника, итальянец получил травму лодыжки во время тренировки команды в понедельник. Более подробная информация о его состоянии появится во вторник, за день до поединка против Шахтера.

Видаль не тренировался с командой в понедельник и, скорее всего, не сможет принять участие в матче из-за травмы бедра.

В случае, если Барелла не сможет сыграть в среду, Антонио Конте может выпустить вместо него Кристиана Эриксена или Стефано Сенси.

Напомним, что в пяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов Интер набрал пять очков и на данный момент занимает последнее место в своем квартете.

Чтобы выйти в плей-офф турнира, Интеру необходимо обыграть на своем поле Шахтер и надеяться на победу Реала над Боруссией Менхенгладбах в параллельном поединке.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало игры в 22:00.

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