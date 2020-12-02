​Шахтер может выиграть группу, а может остаться без евровесны: расклады перед финальным туром

Накануне в ряде групп Лиги чемпионов прошел пятый тур групповой стадии. Так, в квартете, где выступает донецкий Шахтер, интрига из-за вчерашних результатов наколилась до предела.
В Киеве донецкий Шахтер сотворил новую сенсацию, обыграв мадридский Реал, а во втором поединке миланский Интер наконец сумел оформить первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в классном матче одолев Боруссию Менхенгладбах.
Из-за этих результатов ситуация в группе такова, что ни одна команда еще не гарантировала себе выход в плей-офф и ни одна команда не лишилась этих шансов. Единственное, что можно говорить с уверенностью — Боруссия не станет четвертой. Все остальное предстоит выяснить в последнем туре.
Football.ua рассматривает все возможные расклады для этой группы.
Отметим сразу, что на групповом этапе Лиги чемпионов приоритетом являются результаты в личных встречах.
Вариант №1 — самый оптимистичный: первое место
Для достижения этого результата команде Луиши Каштру нужно обязательно обыгрывать Интер на выезде и надеяться на то, что в параллельном матче Боруссия не обыграет Реал. Если во второе можно поверить, то победа "горняков" на Сан Сиро представляется с огромным трудом.
Тем не менее, Шахтер уже неоднократно удивлял в этом сезоне. Быть может, удастся еще раз? Также добавим, что если "сливочные" одолеют Боруссию, и Шахтер все-таки чудом обыграет "нерадзурри", то "оранжево-черные" при равенстве очков окажутся выше.
Таблица, если Шахтер и Реал победят в последнем туре:
1. Шахтер — 10
2. Реал М — 10
3. Боруссия М — 8
4. Интер — 5
Таблица, если Шахтер победит, а Реал сыграет вничью:
1. Шахтер — 10
2. Боруссия М — 9
3. Реал М — 8
4. Интер — 5
Вариант №2 — оптимистичный: второе место
Здесь два варианта. Шахтер играет вничью, а Реал не обыгрывает Боруссию. В этом случае украинская команда гарантирована вторая.
Таблица в случае ничьей Шахтера и ничьей/поражения Реала:
1. Боруссия М — 9/11
2. Шахтер — 8
3. Реал — 8/7
4. Интер — 6
Второй вариант: победа Шахтера и победа Боруссии. Эти результаты отправят Реал и Интер на третье и четвертое место соответственно, тогда как Шахтер и Боруссия шагнут в плей-офф. Кто бы мог подумать, что перед последним туром будет возможен такой вариант!
Таблица в таком случае будет выглядеть так:
1. Боруссия М — 11
2. Шахтер — 10
3. Реал — 7
4. Интер — 5
Вариант №3 — приемлемый: третье место
Шахтер может оказаться в Лиге Европы даже в случае поражения. Для этого нужна помощь от Боруссии. Если "жеребята" одолеют "бланкос", то Шахтер будет третьим, а Реал завершит еврокубковый сезон.
Таблица, если и Реал, и Шахтер проиграют:
1. Боруссия М — 11
2. Интер — 8
3. Шахтер — 7
4. Реал — 7
Еще один вариант для третьего места: ничья против Интера и победа Реала в параллельном матче.
Таблица, если Шахтер сыграет вничью, а Реал выиграет:
1. Реал М — 10
2. Боруссия М — 8
3. Шахтер — 8
4. Интер — 6
Вариант №4 — катастрофа: четвертое место
Здесь все просто. Если Шахтер проиграет Интеру, а Реал сможет не уступить дома Боруссии, то "горняки" переместятся на четвертое место и завершат еврокампанию. Самый нежеланный и, в то же время, один из самых реальных вариантов.
Таблица в данном случае (если Реал сыграет вничью):
1. Боруссия М — 9
2. Реал М — 8
3. Интер — 8
4. Шахтер — 7
Таблица в данном случае (если Реал победит):
1. Реал М — 10
2. Интер — 8
3. Боруссия М — 8
4. Шахтер — 7
Матчи последнего тура пройдут на следующей неделе. Вашему вниманию обзор победного поединка Шахтера в матче с Реалом.