Интер — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 6-го тура Лиги чемпионов между Интером и Шахтером.

Шахтеру предстоит сыграть свой важнейший поединок этой евроосени против миланского Интера на выезде. В этом матче решится судьба, в каком же турнире "горняки" продолжат свой путь весной.

Интер – Шахтер

Среда, 9 декабря, 22:00. Джузеппе Меацца, Милан. Славко Винчич (Словения) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

6-й тур группы В Лиги чемпионов выглядит просто потрясающе. Именно таким хочется видеть этот турнир, когда перед последним туром абсолютно все команды сохраняют шансы на выход дальше.

№ Команда И В Н П З П О 1 Боруссия М 5 2 2 1 16 7 8 2 Шахтер 5 2 1 2 5 12 7 3 Реал Мадрид 5 2 1 2 9 9 7 4 Интер 5 1 2 2 7 9 5

Шахтер с семью очками в турнирной таблице может оказаться как в плей-офф Лиги чемпионов, так и в плей-офф Лиги Европы, а может оказаться вообще ни с чем. Подробно о всевозможных вариантах в видеоанонсе к матчу рассказал Александр Пузик.

Матч в Милане станет третьим поединком этих команд за прошедшее полугодие. Летом Шахтер имел неприятный опыт встречи с Интером в полуфинале Лиги Европы, где крупно проиграл со счетом 0:5. Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "оранжево-черные" в Киеве на НСК Олимпийский сыграли от обороны и сумели отстоять нулевую ничью. Хорошая игра Трубина и везение позволили Шахтеру удержать свои ворота в неприкосновенности.

Есть кадровые потери в составе "горняков". К уже давно пребывающим в лазарете добавился Мораес, который травмировался в матче против Реала. А Дентиньо успел восстановится и полетел вместе с командой в Милан. Лушу Каштру предстоит принять несколько очень важных кадровых решений. Во-первых, определиться кому же доверить место в воротах? Скорее всего, это будет Трубин, который выдал хороший поединок против Реала в Киеве. Во-вторых, наставнику Шахтера надо определиться с парой центральных защитников. Против мадридцев играли Бондарь-Витао. Но, если мы вспомним матч против Интера в Киеве, то там играл Хочолава. Выход грузинского защитника выглядит оправданным. Он один из самых физически мощных игроков Шахтера, а в атаке у Интера играет такой габаритный и сильный форвард как Лукаку. С другой стороны, есть быстроногий Мартинес и низкие скоростные качества Хочолавы могут сыграть в минус команде.

Самые большие проблемы грузинский защитник испытывает, когда Шахтер играет с высокой линией обороны и за его спиной есть много свободного пространства. В матче с Интером, наверняка, донецкий клуб будет строить свою игру от обороны, делая ставку на быстрые контратаки. Но мы все же поставим на пару Бондарь-Витао. Ведь именно эти двое не позволили забить Реалу в предыдущем туре.

Есть еще вопросы по тому, кто же появится рядом со Степаненко. Делаем ставку на Коваленко. Виктор за счет своей мобильности может дать столь необходимый объем беговой работы без мяча, что должно сыграть ключевую роль при выборе игрока в центр поля.

В атаке на позиции форварда может быть два варианта: Тайсон и Дентиньо. И один и второй вариант имеют право на жизнь. Дентиньо уже доказал этой осенью, что может быть хорошей альтернативой Мораесу. А вариант с Тайсоном тоже видится вероятным, учитывая тот факт, что Шахтер обязан будет делать ставку на быстрые атаки. Да, Тайсону сложно цепляться за мячи после длинных передач, когда защитники навязывают борьбу, но зато 7-й номер Шахтера спокойно может убегать в свободные зоны под вертикальные передачи на ход из глубины.

У Интера есть свои проблемы с составом. Точно против Шахтера не сыграет Видаль. Есть повреждение у Бареллы, и его участие остается под вопросом.

Сегодня стоит ожидать очень агрессивной смелой игры от Интера. Необходимо максимально сконцентрировано и дисциплинированно сыграть в обороне и не забывать про свои атаки. Очень бы не хотелось пропустить быстрый гол. С тактической точки зрения итальянские команды – одни из лучших в мире. Забей Интер быстрый гол, они полностью поменяют свой рисунок игры и отдадут владение территорией Шахтеру, дабы подловить соперника на своих контратаках. Да и то, как итальянцы умеют ломать игру соперника, когда уже достигнут необходимый результат, рассказывать нет никакого смысла. А потому желательно постараться не пропустить быстрый гол, иначе сложная задача превратится в сверхзадачу.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Бастони, Де Врей – Хакими, Гальярдини, Сенси, Брозович, Янг – Мартинес, Лукаку

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко – Степаненко, Коваленко – Тете, Марлос, Соломон – Тайсон

Статистика личных встреч

Всего игр: 4 (2 ничьих, 2 победы Интера), забитые голы 8:1

На поле Интера: 2 (1 победа Интера, 1 ничья), забитые голы 6:1

На поле Шахтера: 2 (1 победа Интера, 1 ничья), забитые голы 2:0

Самый результативный матч: победа Интера 5:0 (2020)

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua