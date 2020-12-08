Интер и Шахтер рассудит Винчич

Словенец Славко Винчич назначен на матч Лиги чемпионов Интер — Шахтер.

Официальный сайт УЕФА обнародовал данные по предстоящему матчу Интер — Шахтер.

Так, главным судьей встречи Лиги чемпионов назначен словенский рефери Славко Винчич. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (оба — Словения). Видеопомощник рефери — Павел Гиль (Польша), его ассистент — Юре Прапротник (Словения). Четвертый судья — Раде Обренович (Словения).

"Горняки" проведут встречу под наблюдением Винчича в третий раз. Впервые это случилось в 2017 году, когда Шахтер уступил испанской Сельте в Харькове (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы, а после — сыграл вничью в гостях у Манчестер Сити (1:1) в прошлом сезоне, в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок Интер — Шахтер пройдет 9 декабря в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.