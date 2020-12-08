Видаль не сыграет против Шахтера

08 декабря 2020

Артуро Видал, Getty Images

Антонио Конте исключил возможность участия в матче Артуро Видаля.

Артуро Видаль не успел восстановиться к матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

"Артуро Видаль не сможет сыграть, – цитирует главного тренера Интера Антонио Конте официальный сайт Шахтера. – Он не долечил травму, и мы не можем себе позволить рисковать. Артуро очень опытный футболист высокого уровня, неприятно, что он пропустит матч, но мы уже играли без него против Боруссии. Будем действовать, как единая команда, чтобы не ощущать, что кого-то не хватает".

"Сейчас самое важное — хорошо провести тренировку накануне матча и оценить, в какой форме футболисты. Это очень важно, чтобы определить, как лучше сыграть, если есть проблемы в одной из линий".

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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