Шахтер огласил заявку на матч против Интера

"Горняки" обнародовали список футболистов, на которых будет рассчитывать Луиш Каштру в предстоящей игре Лиги чемпионов.

Уже завтра, 9 декабря, донецкий Шахтер на выезде сразится против миланского Интера в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов за право сыграть в плей-офф данного турнира.

"Горняки" отправились в Италию в составе 22 человек. В заявку не вошел бразильский полузащитник Фернандо, который получил повреждение в недавнем матче УПЛ против закарпатского Миная (5:1). Однако, стоит отметить возвращение в строй Дентиньо, что позволит доначанам рассчитывать на вариативность в атаке.

Полный список:

Голкиперы: Пятов, Трубин, Шевченко;

Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Судаков;

Нападающие: Дентиньо, Вьюнник.

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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