Шахтер получил результаты тестов на COVID-19 перед матчем с Интером

Делегация клуба готова к вылету в Италию.

Футболисты, тренеры и персонал донецкого Шахтера сдали тесты на COVID-19 перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против Интера.

Все тесты оказались негативными. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читай также: Интер — Шахтер. Где смотреть матч лиги чемпионов

Клуб возьмет курс на Италию восьмого декабря, где через день сыграет с "нерадзурри". Матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца и начнется в 22:00.

Отметим, что онлайн-трансляцию данного противостояния можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!