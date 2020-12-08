Тайсон: Уход из Шахтера? Я хочу помочь клубу, партнерам и тренеру

Бразилец дал комментарий перед игрой с Интером.

Тайсон накануне поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера попросил не говорить о его уходе из стана "горняков", а также рассказал об уважении к сопернику.

"Это может быть мой последний матч в Лиге чемпионов за Шахтер? Я даже не знаю, как ответить. Ухожу я или нет – эта тема очень часто обсуждается. Смысл это вообще спрашивать? Я сейчас полностью сконцентрирован на Шахтере. Это клуб, который мне помог в течение всех лет, которые я нахожусь здесь. У меня еще 6 месяцев контракта, я буду здесь работать до самого конца, как работал пять лет до этого. Буду точно так же стараться и работать с такой же отдачей.

Давайте говорить о завтрашней игре. У нас такая важная встреча, которая может позволить нам пройти дальше. И это в такой сложной группе, в группе смерти. Лучше говорить об этом. Я хочу помочь клубу, своим партнерам по команде, человеку, который сидит сейчас рядом и помогает мне ежедневно (речь о Луише Каштру). Он помогает мне и добрым словом, и очень сильно помогает мне расти. Давайте оставим все это на потом. Я знаю, что сейчас хочу быть здесь, помогать своей команде, помогать Шахтеру".

"Мы выходим на каждый матч, чтобы пройти дальше, чтобы победить. Другого настроя и быть не может. Прежде всего скачать об уважении. Многие говорят о деньгах, игроках, суммарной стоимости команд, но не деньги самое главное. Да, у всех этих команд квалифицированные игроки, но и мы показываем очень качественный футбол. Надеемся, что будем продолжать играть в такой же футбол, который показывали до сегодняшнего дня.

Всегда верю в работу своих партнеров по команде, всегда доверял Мистеру и тренерскому штабу. Мы всегда стараемся выполнять полностью указания тренеров. Иногда мы можем ошибиться в деталях, но это футбол, такое случается. В этом нет ничего страшного. Главное сейчас – отдаваться игре полностью, уважать соперников и себя и демонстрировать свой футбол".

Матч Интер — Шахтер пройдет 9 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.