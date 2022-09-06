Юнацька Ліга чемпіонів. Шахтар у гостях обіграв Лейпциг

Перемогу "гірникам" принесли забиті м'ячі у виконанні Андрія Булези та Кирила Сігеєва.

Донецький Шахтар у першому турі групового етапу Юнацької Ліги чемпіонів у гостях впевнено обіграв німецький Лейпциг із рахунком 2:0.

Перемогу "гірникам" принесли забиті м'ячі у виконанні Андрія Булези та Кирила Сігеєва.

Наступний матч "Шахтар" проведе проти шотландського "Селтіка". Гра пройде 14 вересня о 13:00 за київським часом.

Лейпциг U-19 — Шахтар U-19 0:2

Голи: Булеза, 16, Сігеєв, 78.

Шахтар U-19: Твардовський, Чуйко (Глущенко, 82), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Лосенко, Ющенко (Дрозд, 69), Сігеєв, Пушкарьов (Цуканов, 90+3), Погорілий (Янович, 82).

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, відбудеться матч основної команди Шахтаря, яка зіграє проти Лейпцига у Німеччині. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.