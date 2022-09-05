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Степаненко — перед Лейпцигом: Молодь готова, Йовічевіч теж готовий, постараємося показати гарний футбол та здобути результат

05 вересня 2022

ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФК ШАХТЕР

Лідер донецького Шахтаря висловився напередодні старту у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Лейпцига відповів на запитання журналістів.

"Лейпциг – якісна німецька команда із потужними гравцями, які демонструють швидкий, вертикальний футбол. У них швидкі нападники, і ми маємо бути уважними та готовими до цього. Ми багато грали з німецькими клубами, і можу сказати, що з ними важко, проте ми мали та маємо гарні результати у тих поєдинках. Завтра постараємося показати гарний футбол та здобути результат.

Пам'ятаю свої відчуття перед першим матчем у Лізі чемпіонів, я дуже хвилювався, але єдине, що я почув перед грою: ти готовий. Наша молодь готова, Містер теж готовий, я впевнений, що важливо, щоб вони виходили, показували те, що можуть на даний момент, і просто насолоджувалися атмосферою, рівнем та повними трибунами. Думаю, у них є все: талант, працездатність та потенціал, щоб грати у хороший футбол та досягати результату", — розповів Тарас Степаненко.

Крім того, півзахисник Шахтаря знався, як команда знаходить у собі сили тренуватися та грати у футбол в умовах війни.

"Це для нас також уперше. Складно описати свої почуття під час тренувань, але день за днем ​​ми підходимо до тренувань за таких умов взагалі без проблем. На тренуванні ти маєш бути готовим до того, що почуєш звуки тривоги, і тоді потрібно йти в укриття. Але з кожним днем ​​ти пишаєшся своєю країною. Я тренуюсь і роблю все, що в моїх силах, для своєї країни. Такий наш шлях, такий наш дух, ми маємо це подолати", — підсумував лідер Шахтаря.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00. Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.

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