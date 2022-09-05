Степаненко — перед Лейпцигом: Молодь готова, Йовічевіч теж готовий, постараємося показати гарний футбол та здобути результат

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Лейпцига відповів на запитання журналістів.
"Лейпциг – якісна німецька команда із потужними гравцями, які демонструють швидкий, вертикальний футбол. У них швидкі нападники, і ми маємо бути уважними та готовими до цього. Ми багато грали з німецькими клубами, і можу сказати, що з ними важко, проте ми мали та маємо гарні результати у тих поєдинках. Завтра постараємося показати гарний футбол та здобути результат.
Пам'ятаю свої відчуття перед першим матчем у Лізі чемпіонів, я дуже хвилювався, але єдине, що я почув перед грою: ти готовий. Наша молодь готова, Містер теж готовий, я впевнений, що важливо, щоб вони виходили, показували те, що можуть на даний момент, і просто насолоджувалися атмосферою, рівнем та повними трибунами. Думаю, у них є все: талант, працездатність та потенціал, щоб грати у хороший футбол та досягати результату", — розповів Тарас Степаненко.
Крім того, півзахисник Шахтаря знався, як команда знаходить у собі сили тренуватися та грати у футбол в умовах війни.
"Це для нас також уперше. Складно описати свої почуття під час тренувань, але день за днем ми підходимо до тренувань за таких умов взагалі без проблем. На тренуванні ти маєш бути готовим до того, що почуєш звуки тривоги, і тоді потрібно йти в укриття. Але з кожним днем ти пишаєшся своєю країною. Я тренуюсь і роблю все, що в моїх силах, для своєї країни. Такий наш шлях, такий наш дух, ми маємо це подолати", — підсумував лідер Шахтаря.
Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00. Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.