Гулачі: Кожен із нас хоче показати найкращу гру проти Шахтаря

Голкіпер Лейпцига — про майбутній матч проти Шахтаря.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Лейпциг на своєму полі прийматиме Шахтар. Напередодні свій коментар дав воротар господарів Петер Гулачі.

Лейпциг — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

"Наша гра проти Айнтрахта була недостатньо хороша в усіх напрямках, і вся команда була гірко розчарована після гри, тому що ми вимагаємо від себе набагато більшого.

Тепер справа за показом реакції у вівторок. Кожен із нас хоче показати найкращу гру проти донецького Шахтаря на "Ред Булл Арені".

Про Шахтар:

"Звичайно, у вівторок буде особлива гра, і ми раді, що можемо вітати Шахтар на нашому стадіоні у цьому матчі Ліги чемпіонів", — наводить слова Гулачі офіційний сайт Лейпцига.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00.