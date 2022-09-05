Лейпциг підтвердив, що Ольмо не зіграє проти Шахтаря

Іспанський футболіст вибув на 4-6 тижнів.

Дані Ольмо пропустить матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, повідомив офіційний сайт Лейпцига.

24-річний футболіст отримав частковий розрив лівої внутрішньої зв'язки під час матчу чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта (0:4). Ольмо був замінений вже на одинадцятій хвилині гри, і очікується, що він пропустить від чотирьох до шести тижнів.

У поточному сезоні Ольмо зіграв сім матчів за "биків" у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00.