Лейпциг — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Лейпциг та Шахтар. Підопічні Ігора Йовічевича намагатимуться зачепитися за очки в Німеччині, хоча це буде досить складним завданням для "гірників".

Лейпциг — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Шахтар виграв УПЛ минулого сезону, внаслідок чого безпосередньо потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

Онлайн-трансляція матчу:

На груповому етапі головного єврокубкового турніру Шахтар, окрім Лейпцига, зіграє проти мадридського Реалу та Селтіка.

За версією букмекерів однозначним фаворитом матчу є німецький колектив.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 за київським часом.