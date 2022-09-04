Лейпциг — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

"Гірники" розпочинають свій шлях у головному єврокубковому турнірі.

У вівторок, 6 вересня, Шахтар на виїзді зіграє проти Лейпцига у матчі першого туру Ліги чемпіонів. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Лейпциг — Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що на груповому етапі головного єврокубкового турніру Шахтар, окрім Лейпцига, зіграє проти мадридського Реалу та Селтіка.

Де дивитись матч Лейпциг — Шахтар?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги чемпіонів.

Матч Лейпциг — Шахтар відбудеться на "РБ Арені" у Німеччині.