РБ Лейпциг — Шахтар. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє вашій увазі анонс матчу Ліги чемпіонів.

Шахтар у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушить у гості до РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг — Шахтар

Вівторок, 6 вересня, 22.00. Стадіон Ред Булл Арена, Лейпциг. Головний арбітр зустрічі — Жоау Педро Пінейро (Португалія).

РБ Лейпциг не найкращим чином розпочав сезон у чемпіонаті Німеччини і знаходиться у середині турнірної таблиці. На зміну невдалим матчам у перших турах прийшли перемоги над Вольфсбургом із рахунком 2:0, а також тріумф із рахунком 8:0 у рамках Кубка Німеччини. Здавалося, що команда набрала хороший хід, але суботня поразка з рахунком 0:4 від Айнтрахта говорить про протилежне.

Минулого літнього трансферного вікна "бики" посилили склад у всіх лініях. З Хоффенхайма перебрався лівий захисник Раум. До команди також повернувся форвард Тімо Вернер. На правах оренди перейшов Абду Діалло. Лейпциг обзавівся запасним воротарем Бласвічем та Ксав'єром Шлагером у лінію півзахисту.

Шахтар, у свою чергу, через повномасштабне російське вторгнення зазнав величезних кадрових змін, втративши практично всіх легіонерів. До того ж "гірники" втратили Роберто Де Дзербі, контракт з яким вважався великим досягненням менеджменту клубу. Нині вже Ігору Йовічевичу доводиться покладатися на українських футболістів, розбавлених трьома легіонерами – Траоре, Тейлором та Джурасеком.

Проте в останніх поєдинках "гірників" видно, що легіонери навряд чи відіграватимуть ключову роль у команді. Лассіна Траоре ще не набрав форми після травми, Тейлор не показав своїх найкращих якостей, як і Джурасек.

У чемпіонаті України Шахтар провів три поєдинки, у яких набрав сім балів. Гра "гірників" викликає деякі питання, але з позитивного — м'яч поки що жодного разу не побував у воротах Анатолія Трубіна.

Не маємо особливих ілюзій щодо шансів української команди в даному матчі — досягти набраних балів буде вкрай важко, але організація гри у "гірників" є, тому потрібно боротися.

У цій зустрічі Parimatch віддає перевагу РБ Лейпциг. Так, на німців можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Тріумф Шахтаря ж оцінюється в 12. Нічийний результат має показник 6,9.

Орієнтовні склади:

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол — Хенріхс, Кампль, Лаймер, Раум — Собослаї — Нкунку, Вернер

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко, Бондаренко — Петряк, Судаков, Мудрик — Сікан

Не зіграють: Поульсен, Клостерман, Ольмо — Корнієнко

Тренери кажуть:

Ігор Йовічевіч (Шахтар):

"Щодо фізичного стану, то ми віддали чимало сил в останньому матчі. Гра у меншості досить тривалий час забрала чимало сил – і моральних, і фізичних, і ментальних. Але я сподіваюся, що ці пару днів ми провели у відновленні і водночас дали тактичну інформацію футболістам про те, що може статися завтра у матчі: коли Лейпциг із м'ячем, коли без м'яча, як розкриває гру, як захищається, які у них показники загалом. І завтра є цілий день для ментальної підготовки, але можу запевнити, що ми будемо готові до матчу".

Доменіко Тедеско (Лейпциг):

"Вони є провідною командою в Україні. Ви можете побачити це за їх виступами у лізі, і вони вже набрали сім очок у перших трьох іграх.

Незважаючи на відхід деяких гучних імен за останні кілька років, вони, як і раніше, залишаються гарною командою. Вони мають якісних гравців, вони сильні до мозку кісток і здатні створити проблеми як в контратаці, так і зі своїми вінгерами. Це також клуб із великим досвідом участі у Лізі чемпіонів".

Цікаві факти:

В останніх 6 іграх РБ Лейпциг (Ліга чемпіонів) було забито більше 2,5 голів.

РБ Лейпциг забив принаймні 2 голи в останніх 4 матчах (Ліга чемпіонів).

Шахтар не виграє в останніх 7 матчах (Ліга чемпіонів).