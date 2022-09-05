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Тедеско: Шахтар — провідна команда в Україні

05 вересня 2022

ДОМЕНІКО ТЕДЕСКО, Getty Images

Тренер Лейпцига — про майбутній матч проти Шахтаря.

Головний тренер Лейпцига Доменіко Тедеско дав свій коментар щодо майбутньої гри проти Шахтаря у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Однак спочатку наставника запитали про поразку у матчі проти Айнтрахта (0:4):

"Гра у Франкфурті була унікальною. Звичайно, ми всі нещасні після такого виступу, тому що у нас набагато вищі вимоги до себе. Менталітет і бажання в основі є.

Лейпциг — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Наші виступи до цього були зовсім іншими, і тому я все ще з оптимізмом дивлюся на матчі та виступи у майбутньому".

Про Шахтар:

"Вони є провідною командою в Україні. Ви можете побачити це за їх виступами у лізі, і вони вже набрали сім очок у перших трьох іграх.
Незважаючи на відхід деяких гучних імен за останні кілька років, вони, як і раніше, залишаються гарною командою. Вони мають якісних гравців, вони сильні до мозку кісток і здатні створити проблеми як в контратаці, так і зі своїми вінгерами. Це також клуб із великим досвідом участі у Лізі чемпіонів". 

Про травми:

"Абду Діалло — супер-гравець з великим досвідом. Він проявив себе як у Майнці, так і в Дортмунді, і він заслужив місце в Парі Сен-Жермен, тому що він такий стабільний гравець. Ми раді, що він тепер з нами. загальна гра дуже хороша, і він, звичайно, варіант у вівторок.

Дані Ольмо був у чудовій формі, тому його травма стала для нього величезним ударом. Однак у нас є глибина складу, щоб упоратися з цим", — приводить слова Тедеско офіційний сайт Лейпцига.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00.

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