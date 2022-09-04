Шахтар вирушив на перший матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига (фото)

Поєдинок проти німців вже найближчого вівторка.

У вівторок, 6 вересня, Шахтар проведе перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. У суперниках – німецький Лейпциг.

Сьогодні делегація "гірників" вирушила до Німеччини. На поєдинок проти "биків" Ігор Йовічевіч взяв 27 футболістів.

Воротарі: Шевченко, Пузанков, П'ятов, Трубін;

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик;

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крисків, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк;

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.