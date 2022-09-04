Буде-Глімт
1
Динамо Загреб
0
16 серпня
22:00
Рейнджерс
2
ПСВ
2
16 серпня
22:00
Копенгаген
2
Трабзонспор
1
16 серпня
22:00
Карабах
0
Вікторія Пльзень
0
17 серпня
19:45
Динамо Київ
0
Бенфіка
2
17 серпня
22:00
Маккабі Хайфа
3
Црвена Звезда
2
17 серпня
22:00
Црвена Звезда
2
Маккабі Хайфа
2
23 серпня
22:00
Вікторія Пльзень
2
Карабах
1
23 серпня
22:00
Бенфіка
3
Динамо Київ
0
23 серпня
22:00
Трабзонспор
0
Копенгаген
0
24 серпня
22:00
ПСВ
0
Рейнджерс
1
24 серпня
22:00
Динамо Загреб
4
Буде-Глімт
1
24 серпня
22:00
Динамо Загреб
-
Челсі
-
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
-
Копенгаген
-
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
-
Мілан
-
06 вересня
22:00
Селтик
-
Реал Мадрид
-
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
-
Шахтар
-
06 вересня
22:00
Севілья
-
Манчестер Сіті
-
06 вересня
22:00
ПСЖ
-
Ювентус
-
06 вересня
22:00
Бенфіка
-
Маккабі Хайфа
-
06 вересня
22:00
Аякс
-
Рейнджерс
-
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
07 вересня
19:45
Наполі
-
Ліверпуль
-
07 вересня
22:00
Атлетіко
-
Порту
-
07 вересня
22:00
Брюгге
-
Баєр Леверкузен
-
07 вересня
22:00
Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
22:00
Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00

Шахтар вирушив на перший матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига (фото)

04 вересня 2022

Михайло Мудрик, Фото Шахтар

Поєдинок проти німців вже найближчого вівторка.

У вівторок, 6 вересня, Шахтар проведе перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. У суперниках – німецький Лейпциг.

Сьогодні делегація "гірників" вирушила до Німеччини. На поєдинок проти "биків" Ігор Йовічевіч взяв 27 футболістів.

 

Воротарі: Шевченко, Пузанков, П'ятов, Трубін;
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик;
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крисків, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк;
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.

команди
Сюжет
статті на тему:
Фото: twitter.com/AthleticClub 04 сентября 2022 Брайтвейт приніс Еспаньйолу перемогу над Атлетіком
Саша Калайджич, фото сайт Вулвергемптона 04 сентября 2022 Калайджич травмувався у дебютному матчі за Вулвергемптон
ФОТО ФК ІНГУЛЕЦЬ 04 сентября 2022 Чорноморець — Інгулець 1:1 Відео голів та огляд матчу
  Rambler's Top100