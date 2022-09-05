Йовічевіч: Відсутність досвіду в Лізі чемпіонів компенсую божевільною мотивацією та підвищеним адреналіном

Коуч донецького Шахтаря — про битву з Лейпцигом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч перед матчем із Лейпцигом у Лізі чемпіонів поспілкувався з журналістами на пресконференції. Коуч "гірників" розповів, з яким настроєм підходить до дебюту у Лізі чемпіонів, зізнався, у якій фізичній готовності перебуває команда, а також нагадав усьому світу, що в Україні триває війна з російськими окупантами.

Про дебют у Лізі чемпіонів

"Звичайно, у мене немає досвіду гри в Лізі чемпіонів, але я компенсую це божевільною мотивацією та підвищеним адреналіном. Водночас ми повинні зберігати баланс, щоб грати розумом і серцем. Щоб команда показала хороший футбол у дебютному матчі, де не завжди досвід грає ключову роль. Звичайно, це фактор величезний, але іноді молоді футболісти не думають про наслідки – і це може бути один із наших козирів".

Про готовність команди

"Щодо фізичного стану, то ми віддали чимало сил в останньому матчі. Гра у меншості досить тривалий час забрала чимало сил – і моральних, і фізичних, і ментальних. Але я сподіваюся, що ці пару днів ми провели у відновленні і водночас дали тактичну інформацію футболістам про те, що може статися завтра у матчі: коли Лейпциг із м'ячем, коли без м'яча, як розкриває гру, як захищається, які у них Показники загалом. І завтра є цілий день для ментальної підготовки, але можу запевнити, що ми будемо готові до матчу".

Про війну в Україні

"Насамперед завтра ми представляємо не лише футбольний клуб Шахтар, який уже останні 13–14 років грає у Лізі чемпіонів, але ми представляємо й Україну. І мінімум, що вболівальники завтра побачать, – як ми боремося з першої до останньої хвилини так само як зараз військові борються за країну та за всіх нас, щоб ми відчували себе вільними. Це і є наша командна відповідальність – грати проти таких команд у Лізі чемпіонів, думаючи про спортивні результати, а також представляючи державу в умовах війни. Україна – єдина країна наразі, яка грає чемпіонат на своїй території, де триває війна. Скажу ще раз: це дуже велика відповідальність і гордість. І ми віддамо завтра максимум сил, щоб представити Україну успішно".

Про тактику на матч

"Подивилися після матчу з Рухом на те, наскільки ми фізично вимотали команду, хто як зараз готовий фізично, хто здоровий. Зважаючи на це, обираєш тактику: у мене в голові було кілька ідей і систем, але ми зробили вибір і маємо чітку, ясну ідею. Сьогодні вже показали гравцям, що хочемо зробити в обороні. Однак, знов-таки, залежить від нас самих те, як зіграємо завтрашній матч. Будемо сміливими, рішучими, мотивованими, зможемо без комплексів грати на такому стадіоні в дебютному матчі – це буде значно корисніше для нашої команди, ніж бути скутими й потім шкодувати після гри у автобусі, що не змогли зробити більше. Але чи це буде важкий матч? Так, абсолютно. Важкий матч", - підсумував Йовічевіч.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня на Ред Булл Арені. Старт поєдинку – о 22:00. Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.