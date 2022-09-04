Лейпциг — Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" розпочинають свій шлях у головному єврокубковому турнірі.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграє против Лейпцига. Матч відбудеться на "РБ Арені" у Німеччині.

Лейпциг — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Шахтар виграв УПЛ минулого сезону, внаслідок чого безпосередньо потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

Прогноз на матч Лейпциг — Шахтар

За версією букмекерів, очевидним фаворитом зустрічі є "бики": перемога Лейпцига оцінюється коефіцієнтом 1.23, нічия – 6.60, а перемога "гірників" – 10.50.

Враховуючи повномасштабну війну в Україні, внаслідок чого Шахтар вимушено розпрощався із низкою легіонерів, букмекери практично не вірять в успіх української команди.

Так на що ж ставити?

На жаль, Шахтар підходить до групового етапу Ліги чемпіонів не в оптимальних кондиціях. Проте ми ризикнули б поставити на подію "Обидві команди заб'ють". На такий розклад пропонується коефіцієнт 1.86. На виїзді "гірникам" буде складно, але віримо, що вони матимуть змогу вразити ворота німецької команди.

Ми віримо, що українські команди у єврокубках боротимуться на футбольному полі, представляючи честь країни за кордоном, але треба бути й реалістами. Гол у першому таймі від Лейпцига — більш ніж реальний. На таку подію пропонується показник 1.36.

Також, як ще один варіант, можна вибрати ставку "Лейпциг переможе і не пропустить" – "Ні". На такий розклад пропонується коефіцієнт 1.65. Ставки завжди ризик, гарантії ніхто не дасть, але розглянути варіант цілком можна.

Матч Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 за київським часом.