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27 липня
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УАФ звернулася до УЄФА з приводу поведінки вболівальників Фенербахче на матчі з Динамо

29 липня 2022

fenerbahce.org

Фанати "канарок" скандували на підтримку Путіна на грі Ліги чемпіонів проти Динамо.

Українська асоціація футболу надіслала звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького Фенербахче під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського Динамо в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У ньому, зокрема, йде мова про інцидент, що стався 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Фенербахче та Динамо на стадіоні Шюкрю Сараджоглу в місті Стамбул після того, як український клуб забив перший гол на 57 хвилині матчу, уболівальники Фенербахче здійснювали неприйнятні скандування.

З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Нагадаємо, уболівальники Фенербахче почали скандувати ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна. На знак протесту головний тренер Динамо Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розпочав розслідування щодо фанатів Фенербахче.

Источник: УАФ

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