Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки голам Віталія Бульяльського та Олександра Караваєва, а також, звісно, феноменальній грі Георгія Бущана у воротах, підопічні Мірчі Луческу у підсумку зуміли залишити поєдинок за собою після нульової нічиєї у першому матчі.

У підсумку на протистояння проти австрійського Штурма від звітної пари команд відправиться київське Динамо. Для турецького Фенербахче відкривається шлях до кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Огляд матчу:

Фенербахче — Динамо Київ 1:2 (перший матч — 0:0)

Голи: Салаї, 88 — Буяльський, 58, Караваєв, 114



Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Тіссеран (Лінкольн, 85), Салаї, Кадіоглу — Арао (Новак, 95) — Кахведжі (Мор, 46), Юксек, Россі — Кінг (Крешту, 63), Валенсія.



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106) — Сидорчук (Андрієвський, 106), Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич (Ванат, 38) — Бєсєдін.



Попередження: Юксек, Осаї-Семюел, Валенсія, Мор, Салаї — Циганков, Сидорчук, Дубінчак, Буяльський, Шапаренко, Попов, Гармаш



На 53-й хвилині був вилучений Ісмаїл Юксек (Фенербахче) (друге попередження).



На 70-й хвилині Еннер Валенсія (Фенербахче) не забив пенальті (воротар).