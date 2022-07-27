Пюнік
0
Ф91 Дюделанж
1
19 липня
19:00
Жальгіріс
1
Мальме
0
19 липня
19:00
Карабах
3
Цюрих
2
19 липня
19:00
Лудогорець
3
Шемрок Роверс
0
19 липня
20:45
Мідтьюлланн
1
АЕК Ларнака
1
19 липня
20:45
Лінфілд
1
Буде-Глімт
0
19 липня
21:45
Динамо Загреб
2
Шкупі
2
19 липня
22:00
ХІК
1
Вікторія Пльзень
2
20 липня
19:00
Маккабі Хайфа
1
Олімпіакос
1
20 липня
20:15
Ференцварош
1
Слован Братислава
2
20 липня
21:00
Динамо Київ
0
Фенербахче
0
20 липня
21:00
Марібор
0
Шериф
0
20 липня
21:15
АЕК Ларнака
1
Мідтьюлланн
2
26 липня
18:30
Вікторія Пльзень
5
ХІК
0
26 липня
20:00
Шериф
1
Марібор
0
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
1
Пюнік
4
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
2
Лудогорець
1
26 липня
22:00
Шкупі
0
Динамо Загреб
1
26 липня
22:00
Буде-Глімт
8
Лінфілд
0
27 липня
19:00
Цюрих
2
Карабах
2
27 липня
20:00
Мальме
0
Жальгіріс
2
27 липня
20:00
Фенербахче
1
Динамо Київ
2
27 липня
20:00
Слован Братислава
1
Ференцварош
4
27 липня
21:30
Олімпіакос
0
Маккабі Хайфа
3
27 липня
22:00

Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

27 липня 2022

Фенербахче — Динамо Київ

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки голам Віталія Бульяльського та Олександра Караваєва, а також, звісно, феноменальній грі Георгія Бущана у воротах, підопічні Мірчі Луческу у підсумку зуміли залишити поєдинок за собою після нульової нічиєї у першому матчі.

У підсумку на протистояння проти австрійського Штурма від звітної пари команд відправиться київське Динамо. Для турецького Фенербахче відкривається шлях до кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Огляд матчу:

Фенербахче — Динамо Київ 1:2 (перший матч — 0:0)
Голи: Салаї, 88 — Буяльський, 58, Караваєв, 114

Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Тіссеран (Лінкольн, 85), Салаї, Кадіоглу — Арао (Новак, 95) — Кахведжі (Мор, 46), Юксек, Россі — Кінг (Крешту, 63), Валенсія.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106) — Сидорчук (Андрієвський, 106), Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич (Ванат, 38) — Бєсєдін.

Попередження: Юксек, Осаї-Семюел, Валенсія, Мор, Салаї — Циганков, Сидорчук, Дубінчак, Буяльський, Шапаренко, Попов, Гармаш

На 53-й хвилині був вилучений Ісмаїл Юксек (Фенербахче) (друге попередження).

На 70-й хвилині Еннер Валенсія (Фенербахче) не забив пенальті (воротар).

команди
Сюжет
  Rambler's Top100