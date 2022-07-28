Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київська команда знову прийме єврокубкового суперника у польській Лодзі.

У третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти віце-чемпіона Австрії — Штурму з Граца.

Перша гра буде домашня і підопічні Мірчі Луческу проведуть її у польській Лодзі, де "біло-сині" вже приймали турецький Фенербахче (0:0) на минулій стадії. Гра пройде в середу, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Другий матч відбудеться у вівторок, 9 липня, о 21:30 за київським часом. Ця гра пройде на стадіоні у Граці.

Раніше повідомлялося, що Динамо гарантувало участь в груповому етапі єврокубків в сезоні-2022/23.