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27 липня
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Луческу — про фанатів Фенербахче: Ми цього від них не очікували

28 липня 2022

мірча луческу, fanatik

Наставник киян прокоментував поведінку фанатів суперника.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Фанати суперника відзначились явно недоцільними скандуваннями під-час матчу, присвятивши гасла російському фюреру.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, який бойкотував післяматчеву прес-конференцію, коротко прокоментував цю поведінку, а також нагадав про звинувачення у надто грубій грі його команди.

"Я вас питаю, ви знову порахували, скільки разів ми порушили правила? Все було в рамках нашого плану, все вдалось, і ми перемогли. Проте ми не очікували таких скандувань від вболівальників команди суперника. Мені шкода", — наводить слова фахівця Fanatik.

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Відзначимо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Фенербахче — Динамо (1:2).

Источник: Fanatik

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