Сидорчук — про перемогу над Фенербахче: Динамо не звикати бути андердогом

Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками після гри у Стамбулі.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував перемогу "біло-синіх" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (2:1).

"Нам не звикати бути андердогом. Чужого ми не візьмемо, але й своє не віддамо. Дякую, командо! Вітаю всю біло-синю батьківщину. Налаштовуємось на третій раунд", — написав Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів.