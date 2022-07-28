Сидорчук — про перемогу над Фенербахче: Динамо не звикати бути андердогом

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував перемогу "біло-синіх" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (2:1).
"Нам не звикати бути андердогом. Чужого ми не візьмемо, але й своє не віддамо. Дякую, командо! Вітаю всю біло-синю батьківщину. Налаштовуємось на третій раунд", — написав Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.
Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів.