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27 липня
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Буяльський у топ-25 найкращих бомбардирів в історії Динамо

28 липня 2022

Віталій Буяльський, ФК Динамо

Український хавбек забив свій 51 гол у складі київського клубу.

Учора пройшов поєдинок у відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між турецьким Фенербахче та київським Динамо, який закінчився перемогою "біло-синіх" в овертаймі з рахунком 2:1.

У цій зустрічі голом у складі киян відзначився півзахисник Віталій Буяльський, який став для нього 51 у складі Динамо.

За цим показником Буяльський наздогнав хавбека Дениса Гармаша і увійшов до топ-25 найкращих бомбардирів клубу.

На рахунку Буяльського 35 забитих м'ячів у чемпіонаті України, 14 голів у єврокубках та 2 у Кубку та Суперкубку країни.

Наступним орієнтиром для Віталія є Анатолій Бишовець – 52 м'ячі, а потім іде Анатолій Пузач – 56.

Раніше повідомлялося, що Динамо вирушило до Ліверпуля на матч з Евертоном.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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