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27 липня
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Луческу: Ми справедливо перемогли Фенербахче

28 липня 2022

мірча луческу, фото динамо київ

Наставник Динамо висловився після переможного матчу.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1 та пробилося до третього кваліфікаційного раунду.

Головний тренер столичного клубу Мірча Луческу прокоментував для офіційного транслятора зустрічі матч, відзначивши сильну підготовку своєї команди.

"Ми зібрали достатньо інформації про суперника та дуже якісно підготувались до цього матчу. Хлопці віддали всі свої сили на полі. Команда дуже добре організувала оборону: ми розуміли, що Фенербахче зі старту намагатиметься давити.

Це був матч дуже хороших за класом суперників. Дуже радий, що мої хлопці змогли витримати цей темп від початку до кінця. Вважаю, що ми справедливо перемогли Фенербахче.

Видалення Юксеса? Він припустився забагато помилок. Гра й так була досить жорсткою", — розповів фахівець.

Відзначимо, що на офіційну прес-конференцію Луческу не прийшов через скандування турецькими фанатами ім'я російського фюрера.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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