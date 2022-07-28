УЄФА розпочав розслідування щодо фанатів Фенербахче, які скандували прізвище Путіна

Турецькі вболівальники можуть поплатитись за свою витівку під час матчу з Динамо.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про старт розслідування дій фанатів турецького Фенербахче під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (1:2).

Під час поєдинку у Стамбулі вболівальники Фенербахче почали скандувати ім'я та прізвище президента Росії Володимира Путіна. Це була їхня реакція на гол Віталія Буяльського.

У відповідь на такий вчинок головний тренер киян Мірча Луческу бойкотував прес-конференцію після матчу.

Нагадаємо, Динамо обіграло Фенербахче в овертаймі та пройшло у третій кваліфікаційний раунд, де зіграє з австрійським Штурмом.