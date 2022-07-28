Фенербахче — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Двоматчеве протистояння проти турецького Фенербахче для київського Динамо, як можна було передбачити наперед, виявилось справжнім випробуванням на міцність характеру в по-справжньому бойових умовах. Колектив Жорже Жезуша за власному полі вирішив зустріти суперника дуже жорстким футбол, намагаючись залякати "біло-синіх" уже від самого початку. Однак, навіть незважаючи на той факт, що команда Мірчі Луческу дуже довго не мала практики офіційних матчів, Динамо все одно зуміло не тільки вистояти після пропущеного наприкінці основного часу голу, а ще й виграти в овертаймі. Це дійсно багато що говорить про наміри цього клубу.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Георгій Бущан — 8,0. Важко сказати, як би склалась доля київського Динамо в цій двоматчевій дуелі, якби в воротах стояв хтось інший, аніж Бущан. Черговий матч гравця на надвисокому рівні майстерності, але й у ньому знайшлось місце для невимушеної похибки. Досвідчений Георгій трохи зловив кураж, підсумком чого стали овертайми. Однак, те, що Бущан виконував після цього на лінії воріт, виключно поліпшило враження від його виступу.

Найкращі сейви Бущана в матчі Фенербахче — Динамо Київ

Томаш Кендзьора — 7,0. Чим досвідченішим стає польський виконавець, тим менше можна побачити в нього сміливих дій усередині чужого штрафного. Однак звітний вечір був суцільним винятком із цього правила, бо Кендзьора в другому таймі створив можливість для результативного пострілу Буяльського, а за ходом інших відтинків основного часу гри постійно намагався підтримувати партнерів у атаці. Звісно, що зрештою ще й на овертайми його вже десь не вистачило.

Денис Попов — Ілля Забарний — 6,5. Багато викликів у центральної зони захисту киян цього вечора не було, проте Фенербахче все одно знаходив простір поміж парою Попов – Забарний, та й інколи вибір позиції з їхнього боку відверто дивував своєю помилковістю. Щодо фізичної компоненти, то стосовно цього питань до українців узагалі не було, проте інколи вони все ж таки ризикували створити серйозні проблеми для партнерів по команді.

Владислав Дубінчак — 6,0. Немає сумнівів, що запасу витривалості в лівого захисника київського Динамо вистачило б і на весь додатковий час цієї гри, проте тренерський штаб киян вимагав від команди пришвидшення в атакувальних діях, тож Дубінчака довелось змінювати. Владислав мав за собою певні недоліки у виборі позиції під час основного часу зустрічі, проте вже в овертаймі вдало долучився до спроб провести блискавичні випади.

Сергій Сидорчук — 5,5. Ще під час першого тайму опорний півзахисник Динамо отримав жовту картку, що за дуже емоційної гри змусило його бути якомога більш обачним у подальшому. Долучатись до атаки в звітній дуелі було марною справою, бо команда не мала настільки відчутної переваги, аби залишати лінію захисту без належної підтримки. Обсяг роботи в обороні при цьому для Сергія був звичним, однак кілька моментів Фенербахче створив саме через центральну вісь, що залишало питання, у тому числі, і до Сергія.

Микола Шапаренко — 6,0. Центральний півзахисник Динамо знову провів матч на вже звичному для себе рівні, проте для Шапаренка зразка минулого сезону це вже якось замало, а поточні кондиції футболіста наразі не дають зробити більш відчутні кроки в розвитку. Напевно, кияни мають переглянути побудову своєї гри в центрі поля, бо за рахунок роботи одного лишень Миколи від свого до чужого штрафного в матчах, коли суперники чинять суттєвий тиск, робити надалі нема чого.

Віктор Циганков — 6,0. У першій частині цієї дуелі Циганков був беззаперечним лідером атаки Динамо, і здавалось, що, якщо не він, то вже ніхто не зможе привести команду до бажаного результату. Однак у матчі-відповіді Віктор десь устиг утратити впевненість у власних силах, на що красномовно вказав момент із першого тайму із зіпсованим виходом віч-на-віч із голкіпером.

Віталій Буяльський — 7,5. Важка доля спідкала атакувального півзахисника Динамо в цій грі, бо більшу частину часу, що йому довірили провести на полі тренери, він перебував під дуже щільною опікою збоку суперників. Один лишень момент, коли "канарки" випустили Віталія з поля власного зору, одразу завершився взяттям воріт. Усе це бачив із власного боку Мірча Луческу, тож рішення про заміну нікого не здивувало, хоча й відбулось уже за десять хвилин після забитого гравцем м’яча.

Беньямін Вербич — 5,0. Словенському півзахисникові не вдалось відіграти навіть одного тайму в цій зустрічі через швидке рішення тренерського штабу про заміну ще до перерви. До Вербича було досить багато питань під час першої частини літніх зборів Динамо, проте дебютний матч команди в 2022 році він провів на високому рівні, після чого можна було очікувати на повторення цього здобутку. Але сталося не так, як гадалося.

Артем Бєсєдін — 5,0. Та серія фінтів нападника Динамо зразка першого тайму, яку невимушеним рухом зупинив суперник, була неначе узагальненим образом усіх виступів Бєсєдіна цього вечора. Форвард звичним для себе чином намагався відшукати вільний простір на чужій половині поля, проте під час цього вістря атаки команди залишалось оголеним, що за умов малої кількості гольових нагод не могло втішати тренерський штаб. Зрештою, Артема змінили посеред другого тайму.

Владислав Ванат — 5,5. Прізвище 20-річного вихованця "біло-синіх" уже доволі давно можна почути в середовищі уболівальників українського клубу, проте для Ваната це був лишень третій матч у складі "дорослої" команди київського Динамо. Ба більше — через ранню заміну Вербича він ще й відіграв значно більше ігрового часу, аніж Луческу приділяв йому для цього. Щодо безпосередніх дій на полі, то знайти собі місце серед важковаговиків у центрі захисту суперника було досить важко, тож істотних нагод для того, аби мати вплив на підсумковий рахунок нападник не мав.

Денис Гармаш — 5,5. Фенербахче під час звітної гри виконував далеко не найбільш "чисту" футбольну роботу, тож вихід Гармаша в якості справжнього бійця був очікуваним, проте від цього не менш ризикованим, кроком від Луческу. Отримавши ігровий час у середині другого тайму, Денис долучився до кількох перспективних розіграшів своїй команди, а також, звичайно, не забув і про психологічний тиск на суперників, які дозволяли собі занадто багато. Отримав жовту, проте навряд чи букмекери взагалі відкривали свої лінії стосовно цього показника.

Володимир Шепелєв — 5,5. Відносно багато ігрового часу було в користуванні півзахисника Динамо через перехід дуелі до овертаймів, проте навіть визначити його підсумкову роль на футбольному полі було справою не з легких. Шепелєву довелось виконати багато рухів у своїй зоні, проте далеко не всі вони були вдалими, хоча й команді зрештою ситуативні похибки виконавця не нашкодили.

Олександр Караваєв — 7,0. Потужний камбек на поле стадіону, який колись залишив в українського футболіста не найбільш гарні спогади в спортивній кар’єрі, був додатковою прикрасою цієї перемоги Динамо. Караваєв навіть не святкував свій влучний постріл, хоча його значення було важко переоцінити. Нажаль, турецьким уболівальникам непритаманна повага, тож вони радо можуть продовжувати співати своїх пісень про пришелепуватих карликів десь у кваліфікації Ліги Європи.

Костянтин Вівчаренко — 6,5. Вихід юного виконавця на другий овертайм виявився дуже своєчасним та максимально влучним рішенням Луческу, якому вкотре вдалось досконало передбачити хід подій на футбольному полі. Динамо потребувало додаткового прискорення з глибини атаки, і саме цей компонент вийшов на передній план у епізоді з другим забитим м’ячем. Без удалого простріла Вівчаренка голу Караваєва не було б.

Олександр Андрієвський — 6,0. Центральному півзахисникові Динамо перепала трохи легша в фізичному плані, проте не менш відповідальна роль — компенсувати функціонал Сидорчука, що до того часу вже встиг помітно стомитись, а також намагатись за рахунок своїх першокласних передач підживлювати лінію нападу. Грати довелось не багато, проте помилок при цьому Андрієвський не припускався.

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