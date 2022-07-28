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Найкращі сейви Бущана в матчі Фенербахче — Динамо Київ

28 липня 2022

Фенербахче — Динамо Київ, fenerbahce.org

До вашої уваги — найбільш видовищні моменти з порятунком воріт ізбоку голкіпера киян.

Напередодні київське Динамо поставило масну крапку в важкому двоматчевому протистоянні проти турецького Фенербахче в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Для визначення переможця дуелі знадобився додатковий час, за підсумками якого гол Олександра Караваєва вивів столичний колектив до наступного раунду.

Однак дуже важко було б уявити успіх команди Мірчі Луческу без дій одного з ключових її гравців — голкіпера Георгія Бущана, якому вдався черговий відмінний матч на лінії воріт.

У площину володінь динамівців було виконано вісім ударів, і всі вони в підсумку були відбиті досвідченим вартовим воріт.

Пропонуємо ще раз насолодитись відмінною грою Бущана в цій зустрічі.

Зауважимо, що наступний суперник Динамо Київ за відбірковим циклом уже відомий — австрійський Штурм.

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статті на тему:
фото ФК Динамо Київ 27 июля 2022 Динамо Київ у видовищному овертаймі вибило Фенербахче з Ліги чемпіонів
Фенербахче — Динамо Київ 27 июля 2022 Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу
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