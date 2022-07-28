Найкращі сейви Бущана в матчі Фенербахче — Динамо Київ

Напередодні київське Динамо поставило масну крапку в важкому двоматчевому протистоянні проти турецького Фенербахче в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу
Для визначення переможця дуелі знадобився додатковий час, за підсумками якого гол Олександра Караваєва вивів столичний колектив до наступного раунду.
Однак дуже важко було б уявити успіх команди Мірчі Луческу без дій одного з ключових її гравців — голкіпера Георгія Бущана, якому вдався черговий відмінний матч на лінії воріт.
У площину володінь динамівців було виконано вісім ударів, і всі вони в підсумку були відбиті досвідченим вартовим воріт.
Пропонуємо ще раз насолодитись відмінною грою Бущана в цій зустрічі.
Зауважимо, що наступний суперник Динамо Київ за відбірковим циклом уже відомий — австрійський Штурм.