Жезуш: Динамо — прекрасна команда, але ми програли через видалення

Наставник Фенербахче прокоментував поразку українському клубу.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Головний тренер "канарок" Жорже Жезуш висловився про матч, нарікавши на видалення Юксека.

"Ми грали проти дуже доброї команди. Можливо, вболівальники цього не розуміють, але це так. Пишаюсь тим, як виступили мої футболісти.

Я вважаю, що ми програли через видалення. В рівних складах ми були краще", — наводить слова фахівця Fotomac.

Відзначимо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Фенербахче — Динамо (1:2).