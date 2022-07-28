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Фенербахче виступило із заявою стосовно поведінки фанатів на матчі проти Динамо: "Спорт та політика повинні бути розділені"

28 липня 2022

фенербахче - динамо, getty images

Клуб спробував виправдатись за поведінку своїх фанатів.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Фанати суперника відзначились явно недоцільними скандуваннями під-час матчу, присвятивши гасла російському фюреру.

Турецький клуб виступив із заявою стосовно інциденту. 

"Ми хочемо зробити цю заяву, щоб не було дискусій стосовно нашої політики та позиції клубу у питанні війни. Наш клуб першим відреагував на військовий процес, який розпочався 24 лютого 2022 року. Ми хочемо ще раз підкреслити, що війна — це не хоробрість, а боягузтво! Ні війні! 

Ми це доказували товариським матчем із Шахтарем та допомогою українцям по всьому світу. 

В середині другого тайму деякі дії гравців суперника спровокували хвилювання на трибунах, які розтягнулись на дві хвилини. Втім, як би не було, ми засуджуємо те, що відбувалось далі. 

Було б нечесно приписувати скандування на трибунах всьому спортивному клубу Фенербахче. Наші вболівальники кинули тінь на наш клуб.

У зв'язку із цим ми повинні заявити, що спорт та політика повинні бути розділені", — наголошується в повідомленні.

Раніше поведінку вболівальників турецького гранду прокоментував Мірча Луческу.

Источник: ФК Фенербахче

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