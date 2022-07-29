Пюнік
0
Ф91 Дюделанж
1
19 липня
19:00
Жальгіріс
1
Мальме
0
19 липня
19:00
Карабах
3
Цюрих
2
19 липня
19:00
Лудогорець
3
Шемрок Роверс
0
19 липня
20:45
Мідтьюлланн
1
АЕК Ларнака
1
19 липня
20:45
Лінфілд
1
Буде-Глімт
0
19 липня
21:45
Динамо Загреб
2
Шкупі
2
19 липня
22:00
ХІК
1
Вікторія Пльзень
2
20 липня
19:00
Маккабі Хайфа
1
Олімпіакос
1
20 липня
20:15
Ференцварош
1
Слован Братислава
2
20 липня
21:00
Динамо Київ
0
Фенербахче
0
20 липня
21:00
Марібор
0
Шериф
0
20 липня
21:15
АЕК Ларнака
1
Мідтьюлланн
2
26 липня
18:30
Вікторія Пльзень
5
ХІК
0
26 липня
20:00
Шериф
1
Марібор
0
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
1
Пюнік
4
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
2
Лудогорець
1
26 липня
22:00
Шкупі
0
Динамо Загреб
1
26 липня
22:00
Буде-Глімт
8
Лінфілд
0
27 липня
19:00
Цюрих
2
Карабах
2
27 липня
20:00
Мальме
0
Жальгіріс
2
27 липня
20:00
Фенербахче
1
Динамо Київ
2
27 липня
20:00
Слован Братислава
1
Ференцварош
4
27 липня
21:30
Олімпіакос
0
Маккабі Хайфа
4
27 липня
22:00

Буяльський: Можна сказати, що нам десь пощастило, але ми більше заслужили перемогти

29 липня 2022

Віталій Буяльський, Getty Images

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (2:1).

"В принципі наш план на гру нічим не відрізнявся, тому що в першому матчі основною задачею було зіграти на нуль у захисті, і в другому матчі – так само головне було не пропустити гол, ми знали, що свій момент у нас буде і ми постараємося його реалізувати.

Ми готувалися до перших 15-20 хвилин, щоб психологічно втриматись, тому що вболівальники женуть команду, у неї велика підтримка. Можна сказати, що нам десь пощастило, не все нам вдалося у ці перші 20 хвилин, але, напевно, ми більше заслужили перемогти.

Вилучення у складі Фенербахче? Вилучення повністю змінило гру. Будь-якій команді важко грати у меншості.

У першу чергу, ця перемога важлива для України, для наших уболівальників, для нашого народу, людей, які захищають Україну", - наводить слова Буяльського прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться матч Евертон — Динамо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

команди
Сюжет
статті на тему:
У потрібний момент удача посміхнулася/Gettyimages.com 28 июля 2022 4 речі, з якими Динамо пощастило у Стамбулі
Віталій Буяльський, ФК Динамо 28 июля 2022 Буяльський у топ-25 найкращих бомбардирів в історії Динамо
Гравці Динамо Київ, getty images 28 июля 2022 Динамо гарантувало участь в груповому етапі єврокубків в сезоні-2022/23
ФК ДИНАМО 28 июля 2022 Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів
жорже жезуш, fotomac 28 июля 2022 Жезуш: Динамо — прекрасна команда, але ми програли через видалення
мірча луческу, fanatik 28 июля 2022 Луческу — про фанатів Фенербахче: Ми цього від них не очікували
Мірча Луческу, getty images 28 июля 2022 Луческу бойкотував прес-конференцію через скандування фанатів Фенербахче про путіна
мірча луческу, фото динамо київ 28 июля 2022 Луческу: Ми справедливо перемогли Фенербахче
Футбольна доля Богдана Михайліченка. Колаж Василя Войтюка 28 июля 2022 Михайліченко, Ребров і компанія: вихованці Динамо та Шахтаря, які перейшли до принципового суперника
Фенербахче — Динамо Київ, fenerbahce.org 28 июля 2022 Найкращі сейви Бущана в матчі Фенербахче — Динамо Київ
Сергій Сидорчук, Getty Images 28 июля 2022 Сидорчук — про перемогу над Фенербахче: Динамо не звикати бути андердогом
Фенербахче — Динамо Київ 27 июля 2022 Фенербахче — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу
Фенербахче — Динамо Київ, fenerbahce.org 28 июля 2022 Фенербахче — Динамо Київ. Наші оцінки
фенербахче - динамо, getty images 28 июля 2022 Фенербахче виступило із заявою стосовно поведінки фанатів на матчі проти Динамо: "Спорт та політика повинні бути розділені"
  Rambler's Top100