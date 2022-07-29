Буяльський: Можна сказати, що нам десь пощастило, але ми більше заслужили перемогти

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Фенербахче.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (2:1).

"В принципі наш план на гру нічим не відрізнявся, тому що в першому матчі основною задачею було зіграти на нуль у захисті, і в другому матчі – так само головне було не пропустити гол, ми знали, що свій момент у нас буде і ми постараємося його реалізувати.

Ми готувалися до перших 15-20 хвилин, щоб психологічно втриматись, тому що вболівальники женуть команду, у неї велика підтримка. Можна сказати, що нам десь пощастило, не все нам вдалося у ці перші 20 хвилин, але, напевно, ми більше заслужили перемогти.

Вилучення у складі Фенербахче? Вилучення повністю змінило гру. Будь-якій команді важко грати у меншості.

У першу чергу, ця перемога важлива для України, для наших уболівальників, для нашого народу, людей, які захищають Україну", - наводить слова Буяльського прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться матч Евертон — Динамо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Football.ua.